«Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма», дважды забив за две минуты в концовке
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Фулхэм» в матче 14-го тура АПЛ — 4:3.
Мерсисайдцы уступали в счете до 87-й минуты, но затем победу им принесли голы Ватару Эндо и Трента Александра-Арнольда, который оформил дубль (20-я и 88-я минуты). Еще один мяч за команду Юргена Клоппа забил Алексис Макаллистер на 38-й минуте.
За «Фулхэм» отличились Харри Уилсон (24-я минута), Кенни Тете (45+3-я) и Бобби Рид (80-я).
«Ливерпуль» (31 очко) поднялся на второе место в АПЛ. Лондонцы с 15 очками занимают 14-ю строчку в турнирной таблице.
В параллельном матче «Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2). По голу за хозяев забили Антуан Семеньо и Доминик Соланке. За гостей голами отметились Леон Бэйли и Олли Уоткинс.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|10
|3
|1
|29-11
|33
|
2
|Ливерпуль
|14
|9
|4
|1
|32-14
|31
|
3
|Ман. Сити
|13
|9
|2
|2
|33-13
|29
|
4
|Астон Вилла
|14
|9
|2
|3
|33-20
|29
|
5
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32-14
|26
|
6
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|25-17
|26
|
7
|МЮ
|14
|8
|0
|6
|16-17
|24
|
8
|Брайтон
|14
|6
|4
|4
|30-26
|22
|
9
|Вест Хэм
|14
|6
|3
|5
|24-24
|21
|
10
|Челси
|14
|5
|4
|5
|25-22
|19
|
11
|Брентфорд
|14
|5
|4
|5
|22-19
|19
|
12
|Кр. Пэлас
|14
|4
|4
|6
|14-19
|16
|
13
|Вулверхэмптон
|14
|4
|3
|7
|19-25
|15
|
14
|Фулхэм
|14
|4
|3
|7
|16-26
|15
|
15
|Нот. Форест
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|16-30
|13
|
17
|Лутон Таун
|14
|2
|3
|9
|13-26
|9
|
18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15-20
|7
|
19
|Бернли
|14
|2
|1
|11
|15-32
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|14
|1
|2
|11
|11-39
|5
|2.12
|18:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 1
|2.12
|18:00
|
Брентфорд – Лутон Таун
|3 : 1
|2.12
|18:00
|
Бернли – Шеффилд Юн.
|5 : 0
|2.12
|20:30
|
Нот. Форест – Эвертон
|0 : 1
|2.12
|23:00
|
Ньюкасл – МЮ
|1 : 0
|3.12
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 2
|3.12
|17:00
|
Челси – Брайтон
|3 : 2
|3.12
|17:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|4 : 3
|3.12
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|1 : 1
|3.12
|19:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|13
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|11
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2