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Сегодня, 17:18

«Арсенал» может заплатить 40 миллионов фунтов за Кудуса из «Аякса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Аякса» Мохамед Кудус может перейти в «Арсенал», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «канониры» могут отдать за 22-летнего ганца 40 миллионов фунтов стерлингов, но сначала хотят продать несколько игроков, чтобы освободить средства для возможного трансфера.

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

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5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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