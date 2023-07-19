«Арсенал» может заплатить 40 миллионов фунтов за Кудуса из «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Мохамед Кудус может перейти в «Арсенал», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «канониры» могут отдать за 22-летнего ганца 40 миллионов фунтов стерлингов, но сначала хотят продать несколько игроков, чтобы освободить средства для возможного трансфера.

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

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