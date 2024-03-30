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Сегодня, 20:02

«Челси» упустил победу над «Бернли», играя в большинстве весь второй тайм

Руслан Минаев
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Коул Палмер.
Фото Reuters

«Челси» дома сыграл вничью с «Бернли» в матче 30-го тура АПЛ — 2:2.

У лондонцев дубль оформил Коул Палмер. У гостей голы забивали Джош Каллен и Дара О`Ши. «Бернли» с 43-й минуты играл вдесятером после удаления Лоренца Ассиньона.

«Челси» набрал 40 очков и занимает 11-е место в таблице АПЛ. «Бернли» с 18 очками — на 19-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Бернли

«Шеффилд» упустил победу над «Фулхэмом» в концовке матча — 3:3.

Лондонцы забили два гола — на 85-й и 90+3-й минутах. Все мячи были забиты во втором тайме.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 18:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
3:3
Фулхэм

«Борнмут» вырвал победу над «Эвертоном» — 2:1. Капитан «ирисок» Шеймус Коулман отличился автоголом на 90+1-й минуте.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:1
Эвертон

ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Фулхэм
ФК Челси
ФК Шеффилд Юнайтед
ФК Эвертон
1
0
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Гол Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Лутон Таун»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
5
 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
10
 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42-44 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
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38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 4 : 3
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 2 : 1
30.03 18:00
Челси – Бернли
 2 : 2
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 1
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 3 : 3
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 2 : 1
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 - : -
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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