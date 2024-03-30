Гол Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Лутон Таун»

«Тоттенхэм» дома обыграл «Лутон Таун» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Вингер гостей Тахит Чонг открыл счет на 3-й минуте матча. На 51-й минуте защитник «Лутона» Исса Каборе забил в свои ворота и сделал счет равным.

Победу «Тоттенхэму» принес гол Сон Хын Мина на 86-й минуте.

В другом матче 30-го тура «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью — 1:1. На гол форварда гостей Жан-Филиппа Матета ответил форвард хозяев Крис Вуд.

«Тоттенхэм» набрал 56 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон» с 22 очками опустился на 18-ю строчку, «Ноттингем» (22 очка) — 17-й, а «Кристал Пэлас» (30) — 14-й.