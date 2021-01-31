«Челси» одержал победу в матче с «Бернли»

«Челси» победил «Бернли» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Голы забивали Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо. «Челси» набрал 33 очка и занимает седьмое место. У «Бернли» 22 очка и 16-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур

«Челси» — «Бернли» — 2:0 (1:0)

Голы: Аспиликуэта, 41 (1:0). Алонсо, 84 (2:0).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич, Жоржинью, Маунт (Хаверц, 80), Вернер, Абрахам (Пулишич, 46), Хадсон-Одои (Джеймс, 73).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Брэйди (Мумбонго, 76), Уэствуд, Вуд (Гвюдмундссон, 62), Выдра (Родригес, 57), Макнейл.

Предупреждение: Уэствуд, 60.

Судья: Скотт.

31 января. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».