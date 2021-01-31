Переход Роуза в «Трабзонспор» сорвался
Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу сообщил, что переход защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза в команду сорвался.
«Этот трансфер очень сложен в нынешнее время. Его оформление займет у нас семь дней из-за пандемии. Мы должны заниматься сделками, которые можем оформить прямо сейчас», — цитирует talkSPORT Агаоглу.
30 января сообщалось, что 30-летний англичанин предварительно согласился на переход в турецкую команду. «Трабзонспор» предлагал футболисту контракт на 3,5 года. В сезоне-2020/21 Роуз не провел ни одного матча за основную команду «Тоттенхэма», дважды выйдя на поле в составе молодежной команды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://talksport.com/football/826459/trabzonspor-danny-rose-transfer-covid-19-quarantine-tottenham/
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