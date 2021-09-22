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«Лестер» обыграл «Миллуолл» в Кубке лиги

22 сентября 2021, 23:46
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Лестер» на выезде победил «Миллуолл» (2:0).

Голы забивали Адемола Лукман и Келечи Ихеаначо. Следующий соперник «лис» станет известен после жеребьевки.

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Миллуолл» — «Лестер» — 0:2 (0:0)

Голы: Лукман, 50 (0:1). Ихеаначо, 88 (0:2).

«Лестер»: Уорд, Эванс, Амарти, Чаглар Сеюнджю, Томас, Олбрайтон (Вестергор, 72), Тилеманс, Ндиди, Дьюсбери-Холл, Ихеаначо, Лукман (Дака, 69).

Судья: Мэдли.

22 сентября. Лондон. Стадион «Ден».

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Евгений Петров все материалы автора

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