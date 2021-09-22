«Лестер» обыграл «Миллуолл» в Кубке лиги
22 сентября 2021, 23:46
В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Лестер» на выезде победил «Миллуолл» (2:0).
Голы забивали Адемола Лукман и Келечи Ихеаначо. Следующий соперник «лис» станет известен после жеребьевки.
Кубок английской лиги
1/16 финала
«Миллуолл» — «Лестер» — 0:2 (0:0)
Голы: Лукман, 50 (0:1). Ихеаначо, 88 (0:2).
«Лестер»: Уорд, Эванс, Амарти, Чаглар Сеюнджю, Томас, Олбрайтон (Вестергор, 72), Тилеманс, Ндиди, Дьюсбери-Холл, Ихеаначо, Лукман (Дака, 69).
Судья: Мэдли.
22 сентября. Лондон. Стадион «Ден».
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