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Дубль Лукаку помог «Челси» обыграть «Астон Виллу» в матче АПЛ

21:26
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«Челси» обыграл «Астон Виллу» (3:0) в домашнем матче 4-го тура чемпионата Англии. Дубль в составе победителей оформил Ромелу Лукаку, еще один гол в активе Матео Ковачича.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Челси» — «Астон Вилла» — 3:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 15 (1:0). Ковачич, 49 (2:0). Лукаку, 90+3 (3:0).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Алонсо, Рюдигер, Сауль (Жоржиньо, 46), Ковачич, Зиеш, Хаверц (Аспиликуэта, 64), Чалоба, Лукаку, Хадсон-Одои (Вернер, 82).

«Астон Вилла»: Стир, Таргетт, Мингс, Туанзебе, Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 80), Рэмси (Бэйли, 56), Ингс (Траоре, 69), Уоткинс.

Предупреждения: Рэмси, 8. Мингс, 28. Алонсо, 61. Таргетт, 90. Макгинн, 90.

Судья: Аттуэлл (Англия).

11 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Челси — Астон Вилла

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Александр Кравченко все материалы автора

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