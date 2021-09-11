Дубль Лукаку помог «Челси» обыграть «Астон Виллу» в матче АПЛ
«Челси» обыграл «Астон Виллу» (3:0) в домашнем матче 4-го тура чемпионата Англии. Дубль в составе победителей оформил Ромелу Лукаку, еще один гол в активе Матео Ковачича.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
4-й тур
«Челси» — «Астон Вилла» — 3:0 (1:0)
Голы: Лукаку, 15 (1:0). Ковачич, 49 (2:0). Лукаку, 90+3 (3:0).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Алонсо, Рюдигер, Сауль (Жоржиньо, 46), Ковачич, Зиеш, Хаверц (Аспиликуэта, 64), Чалоба, Лукаку, Хадсон-Одои (Вернер, 82).
«Астон Вилла»: Стир, Таргетт, Мингс, Туанзебе, Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 80), Рэмси (Бэйли, 56), Ингс (Траоре, 69), Уоткинс.
Предупреждения: Рэмси, 8. Мингс, 28. Алонсо, 61. Таргетт, 90. Макгинн, 90.
Судья: Аттуэлл (Англия).
11 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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