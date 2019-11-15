Человек, который издевался над умершим братом Грилиша, попал в больницу

Молодой человек, который издевался над капитаном «Астон Виллы» Джеком Грилишом и его умершим братом, попал в больницу. 19-летний Альфи Перкинс выложил в соцсети фото своего окровавленного лица.

Молодой человек сообщил, что его сбила машина.

Troll who taunted Jack Grealish over dead baby brother fractures skull after being hit by carhttps://t.co/sGbG3B43r9 pic.twitter.com/j01Xi5B5pB — Mirror Football (@MirrorFootball) November 15, 2019

Ранее Перкинс избежал тюремного заключения за то, что издевался над футболистом в соцсетях, а также над братом Грилиша, Киланом, который умер от внезапной остановки сердца, когда Джеку было 5 лет.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр