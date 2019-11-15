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Человек, который издевался над умершим братом Грилиша, попал в больницу

20:28
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Молодой человек, который издевался над капитаном «Астон Виллы» Джеком Грилишом и его умершим братом, попал в больницу. 19-летний Альфи Перкинс выложил в соцсети фото своего окровавленного лица.

Молодой человек сообщил, что его сбила машина.

Ранее Перкинс избежал тюремного заключения за то, что издевался над футболистом в соцсетях, а также над братом Грилиша, Киланом, который умер от внезапной остановки сердца, когда Джеку было 5 лет.

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