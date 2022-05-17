Ришарлисон хочет уйти из «Эвертона» летом

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон готов сменить клуб летом, сообщает Goal.com.

По информации источника, 25-летний бразилец хочет играть за топ-клуб, претендующий на трофеи.

Отмечается, что агент нападающего контактировал с несколькими клубами из ведущих европейских лиг.

При этом сам Ришарлисон предпочел бы остаться в Англии.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Эвертон» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.