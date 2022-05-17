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Сегодня, 09:36

Ришарлисон хочет уйти из «Эвертона» летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон готов сменить клуб летом, сообщает Goal.com.

По информации источника, 25-летний бразилец хочет играть за топ-клуб, претендующий на трофеи.

Отмечается, что агент нападающего контактировал с несколькими клубами из ведущих европейских лиг.

При этом сам Ришарлисон предпочел бы остаться в Англии.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Эвертон» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.goal.com/br/not&#237;cias/richarlison-cogita-deixar-o-everton-ao-fim-da-temporada-e/blt827bcd54cc07f07d
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ФК Эвертон
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2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
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 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
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 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
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 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
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 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
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 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
14
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
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 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
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 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
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15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 2 : 2
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 1 : 1
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 1 : 1
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
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15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 2 : 3
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 2 : 0
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
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Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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