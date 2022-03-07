В «Манчестер Юнайтед» шокированы решением Роналду улететь в Португалию перед матчем с «Манчестер Сити»

Роналду улетел в Португалию перед встречей с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду улетел в Португалию, когда понял, что пропустит матч 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:4), сообщает The Athletic.

По информации источника, решение 37-летнего португальца улететь на родину шокировало игроков и руководство английского клуба, учитывая значимость встречи с «Манчестер Сити».

Отмечается, что игроки «Манчестер Юнайтед» считали, что присутствие нападающего на игре могло бы быть полезным из-за его статуса и значимости в команде.

Напомним, что Роналду не был включен в заявку на матч из-за травмы бедра.

После 28 туров АПЛ «Юнайтед» набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Сити» на 22 балла.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за манкунианцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.