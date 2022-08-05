Агуэро назвал фаворитов в гонке бомбардиров в сезоне-2022/23 АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал фаворитов в гонке бомбардиров в новом сезоне чемпионата Англии.

«Мои фавориты: Стерлинг, Холанн, Салах и Жезус. Но Кейн и Сон из «Тоттенхэма» всегда будут в списках лучших бомбардиров и я не вижу причин, почему они не смогут забить много голов. Все эти футболисты играют в хороших клубах и я ожидаю от них многого», — цитирует Агуэро Manchester Evening.

За свою десятилетнюю карьеру в Англии Агуэро один раз становился лучшим бомбардиров АПЛ в сезоне-2014/15 с 26 голами.

Лучшими в прошлом сезоне стали Мохаммед Салах и Хон Мин Сон с 23 голами.