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Агуэро назвал фаворитов в гонке бомбардиров в сезоне-2022/23 АПЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал фаворитов в гонке бомбардиров в новом сезоне чемпионата Англии.

«Мои фавориты: Стерлинг, Холанн, Салах и Жезус. Но Кейн и Сон из «Тоттенхэма» всегда будут в списках лучших бомбардиров и я не вижу причин, почему они не смогут забить много голов. Все эти футболисты играют в хороших клубах и я ожидаю от них многого», — цитирует Агуэро Manchester Evening.

За свою десятилетнюю карьеру в Англии Агуэро один раз становился лучшим бомбардиров АПЛ в сезоне-2014/15 с 26 голами.

Лучшими в прошлом сезоне стали Мохаммед Салах и Хон Мин Сон с 23 голами.

Габриэл Жезус
Гарри Кейн
Мохамед Салах
Рахим Стерлинг
Серхио Агуэро
Сон Хын Мин
Эрлин Холанн
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