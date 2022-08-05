Артета прокомментировал решения игроков преклонять колено только перед определенными матчами

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решения игроков преклонять колено только перед определенными матчами. 40-летний испанец призвал бороться с расизмом в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Надеюсь, это будет не менее продуктивно, — приводит слова Артеты ESPN. — Мы все еще должны посылать важный сигнал о том, что «Арсенал» высоко ценит равенство, что всем в нашем клубе рады, и в футболе в целом тоже, надеюсь. Нам нужно продолжать активно доносить это послание».