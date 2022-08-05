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Сегодня, 11:11

Артета прокомментировал решения игроков преклонять колено только перед определенными матчами

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решения игроков преклонять колено только перед определенными матчами. 40-летний испанец призвал бороться с расизмом в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Надеюсь, это будет не менее продуктивно, — приводит слова Артеты ESPN. — Мы все еще должны посылать важный сигнал о том, что «Арсенал» высоко ценит равенство, что всем в нашем клубе рады, и в футболе в целом тоже, надеюсь. Нам нужно продолжать активно доносить это послание».

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 5 августа, матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало — 22.00 (мск).

Источник: https://www.espn.co.uk/football/arsenal-engarsenal/story/4712899/arsenals-mikel-arteta-on-take-a-knee-decision-clubs-must-continue-anti-discrimination-messages
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 - : -
6.08 14:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
6.08 17:00
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