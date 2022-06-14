Бывший исполнительный директор «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Кеньон хочет купить «Эвертон»

Бывший исполнительный директор «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Питер Кеньон хочет купить «Эвертон», сообщает Sports Pro Media со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, 68-летний бизнесмен возглавляет консорциум, планирующий приобрести ливерпульский клуб.

Отмечается, что переговоры с владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири находятся в ранней стадии.

Мошири заинтересован в привлечении инвестиций для строительства нового стадиона, но может рассмотреть и вариант с продажей доли акций.