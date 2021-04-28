Бывший глава английских судей предложил использовать в АПЛ иностранных рефери

Кит Хэккетт, один из лучших английских арбитров, экс-судья ФИФА, бывший руководитель компании «Профешнл Гейм Мэтч Офишиалс Лимитед», представляющей рефери двум главным английским лигам, предложил использовать в АПЛ иностранцев.

«В Европе есть программы обмена судьями. Учитывая уровень наших арбитров, я настоял бы на назначении на игры чемпионата Англии некоторых судей УЕФА», — заявил Хэккетт.

(Александр Бобров)