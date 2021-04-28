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Бруну Фернандеш заявил о желании возглавить «Манчестер Юнайтед» после окончания карьеры

19:09
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Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что не против начать тренерскую карьеру после окончания футбольной.

«Я вижу, как на профессиональном уровне играют ребята 2000, 2001 и 2002 года рождения. Моя сестра родилась в 2000-м. Это немного сбивает с толку.

Мне кажется, что из меня бы получился неплохой тренер. Я бы очень этого хотел. С какой командой хотел бы поработать? Не знаю. Конечно, я буду счастлив, если мне удастся потренировать «Манчестер Юнайтед». Это самый большой клуб", — цитирует Бруну сайт «Ман Юнайтед».

Контракт 26-летнего португальца с «Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.

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