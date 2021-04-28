Хадсон-Одои может покинуть «Челси»

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои хочет провести переговоры о своем будущем в лондонском клубе, сообщает The Athletic.

20-летний футболист сборной Англии хочет гарантий своего будущего после того, как прибытие Кая Хаверца и Хакима Зиеша сократило его игровое время в команде Томаса Тухеля.

В текущем сезоне на счету англичанина 2 гола и 3 голевых передачи в 21 матче в рамках АПЛ.