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Хадсон-Одои может покинуть «Челси»

20:08
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Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои хочет провести переговоры о своем будущем в лондонском клубе, сообщает The Athletic.

20-летний футболист сборной Англии хочет гарантий своего будущего после того, как прибытие Кая Хаверца и Хакима Зиеша сократило его игровое время в команде Томаса Тухеля.

В текущем сезоне на счету англичанина 2 гола и 3 голевых передачи в 21 матче в рамках АПЛ.

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