Сунесс: «В резюме Рангника нет ничего, что гарантировало бы ему успех в «МЮ»

Сунесс считает, что в резюме Рангника нет ничего, что гарантировало бы ему успех в «МЮ»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Ральфе Рангнике после поражения команды в матче 36-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:4).

«Игроки «Манчестер Юнайтед» не слушают тренера. Когда я вижу, как кто-то разговаривает с тренером, сразу представляю себя снова в раздевалке и вижу, как тренер говорит со мной. Рангник никак не смог бы воздействовать на меня, в отличие от того же Фергюсона. Игроки «Манчестер Юнайтед» давно перестали слушать Рангника», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

Также специалист считает, что в биографии Рангника нет ничего, что гарантировало бы ему успех в «Манчестер Юнайтед».

«Какие гении в «МЮ» сели и решили: «Мы собираемся избавиться от Сульшера, и есть человек, который работает в «Локомотиве». Может, он хороший кандидат?» В биографии Рангника нет ничего, что гарантировало бы ему успех в «Манчестер Юнайтед», — добавил Сунесс.

После 36 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Рангник был назначен тренером команды в ноябре 2021 года. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, а затем он два года будет работать консультантом в английском клубе.