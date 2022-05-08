Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:59

Сунесс: «В резюме Рангника нет ничего, что гарантировало бы ему успех в «МЮ»

Сунесс считает, что в резюме Рангника нет ничего, что гарантировало бы ему успех в «МЮ»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Ральфе Рангнике после поражения команды в матче 36-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:4).

«Игроки «Манчестер Юнайтед» не слушают тренера. Когда я вижу, как кто-то разговаривает с тренером, сразу представляю себя снова в раздевалке и вижу, как тренер говорит со мной. Рангник никак не смог бы воздействовать на меня, в отличие от того же Фергюсона. Игроки «Манчестер Юнайтед» давно перестали слушать Рангника», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

Также специалист считает, что в биографии Рангника нет ничего, что гарантировало бы ему успех в «Манчестер Юнайтед».

«Какие гении в «МЮ» сели и решили: «Мы собираемся избавиться от Сульшера, и есть человек, который работает в «Локомотиве». Может, он хороший кандидат?» В биографии Рангника нет ничего, что гарантировало бы ему успех в «Манчестер Юнайтед», — добавил Сунесс.

После 36 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Рангник был назначен тренером команды в ноябре 2021 года. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, а затем он два года будет работать консультантом в английском клубе.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/12606959/brighton-4-0-manchester-united-graeme-souness-questions-decision-making-over-ralf-rangnicks-appointment

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сен-Максимен заявил, что не планирует уходить из «Ньюкасла»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
2
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 1 : 3
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 1 : 0
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 2 : 2
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 4 : 0
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 1 : 1
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости