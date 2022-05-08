Сен-Максимен заявил, что не планирует уходить из «Ньюкасла»

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен заявил, что не планирует уходить из команды.

«Если честно, сейчас я не собираюсь уходить из «Ньюкасла». Конечно, многое может измениться, многие большие клубы интересовались мной, даже когда я еще выступал за «Ниццу». «Ньюкасл» появился в моей карьере вовремя, этот клуб помог мне обрести уверенность.

Я — благодарный человек. Вот почему даже в момент, когда в этом сезоне все было сложно, я не уходил из команды. Я чувствую себя в «Ньюкасле» хорошо», — приводит Goal слова Сен-Максимена.

В сезоне-2021/22 Сен-Максимен забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 34 матчах за «Ньюкасл». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего француза в 32 миллиона евро.