Бывший форвард «Тоттенхэма» заявил, что тактика Моуринью устарела

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент заявил, что тактические методы главного тренера «шпор» Жозе Моуринью устарели.

«Не скажу, что Жозе — плохой менеджер, но его тактика уже немного устарела. Его привели в клуб ради трофеев. Он не был тренером, создающим проект на протяжении 3-4 лет. Таким был Покеттино. Многие считали «Тоттенхэм» одним из фаворитов Лиги Европы, но то, что случилось в матче с загребским «Динамо»... Если «шпоры» выиграют Кубок английской лиги, этого будет недостаточно для Жозе. Впрочем, если он выиграет и его уволят, то он скажет, что сделал свою работу и завоевал трофей», — приводит talkSPORT слова Бента.

«Тоттенхэм» вылетел из Лиги Европы, проиграв в 1/8 финала загребскому «Динамо» (2:0, 0:3). В чемпионате Англии команда занимает восьмое место с 45 очками в 28 матчах.