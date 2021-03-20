Бывший форвард «Тоттенхэма» заявил, что тактика Моуринью устарела
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент заявил, что тактические методы главного тренера «шпор» Жозе Моуринью устарели.
«Не скажу, что Жозе — плохой менеджер, но его тактика уже немного устарела. Его привели в клуб ради трофеев. Он не был тренером, создающим проект на протяжении 3-4 лет. Таким был Покеттино. Многие считали «Тоттенхэм» одним из фаворитов Лиги Европы, но то, что случилось в матче с загребским «Динамо»... Если «шпоры» выиграют Кубок английской лиги, этого будет недостаточно для Жозе. Впрочем, если он выиграет и его уволят, то он скажет, что сделал свою работу и завоевал трофей», — приводит talkSPORT слова Бента.
«Тоттенхэм» вылетел из Лиги Европы, проиграв в 1/8 финала загребскому «Динамо» (2:0, 0:3). В чемпионате Англии команда занимает восьмое место с 45 очками в 28 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://talksport.com/football/852457/jose-mourinho-not-bad-managed-tactics-outdated-reports-facing-sack-tottenham/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю