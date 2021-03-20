Тренер «Брайтона» рассказал о ситуации с контрактом Уэлбека
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер рассказал о ситуации с контрактом нападающего «чаек» Дэнни Уэлбека.
«Нам нужно набирать очки и достигать определенных целей на сезон, Дэнни знает, что сыграет большую роль в этом. Потом, когда сезон закончится, мы сядем и обсудим его будущее. В данный момент Уэлбек очень важен для нас», — приводит Goal слова Поттера.
30-летний Уэлбек перешел в «Брайтон» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за команду. Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/qus8gdkrrlne1wgcotwf9ut26
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