Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Тренер «Брайтона» рассказал о ситуации с контрактом Уэлбека

13:15
Теги:

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер рассказал о ситуации с контрактом нападающего «чаек» Дэнни Уэлбека.

«Нам нужно набирать очки и достигать определенных целей на сезон, Дэнни знает, что сыграет большую роль в этом. Потом, когда сезон закончится, мы сядем и обсудим его будущее. В данный момент Уэлбек очень важен для нас», — приводит Goal слова Поттера.

30-летний Уэлбек перешел в «Брайтон» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за команду. Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/qus8gdkrrlne1wgcotwf9ut26

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...