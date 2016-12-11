В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 15-го тура премьер-лиги. В одном из них "Манчестер Юнайтед" принимает "Тоттенхэм". Начало встречи – в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"

Коэффициенты Winline: П1 2,14 – Н 3,40 – П2 3,48

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:0. Перед очной встречей Жозе Моуринью и Маурисиу Покеттино обменялись любезностями. Португалец отметил успехи визави: "Шпоры" играют очень хорошо. Они пытаются доминировать. Я думаю, что в первом тайме игры с "Челси" они были великолепны. Почеттино – хороший тренер, который знает, чего хочет. Он построил команду за пару лет. Хороший тренер с хорошими игроками сделает приличную команду".

Аргентинец ответил симметрично: "Для меня Моуринью особенный и всегда будет им. Когда я начинал в "Эспаньоле", он был очень добр ко мне, его дверь всегда была открытой. Для меня он был, есть и всегда будет одним из лучших в мире".

"МЮ" в последнее время набрал неплохой ход, но по-прежнему грешит ничьими, которые так раздражают Моуринью. В поединке с "Тоттенхэмом", обладающим самой надежной обороной в Англии, эта тенденция вполне может продолжиться.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм".