«Брентфорд» объявил об аренде 21-летнего форварда «Фрайбурга» Шаде

«Брентфорд» объявил о подписании нападающего «Фрайбурга» Кевина Шаде. 21-летний немец перешел в английский клуб на правах аренды до конца этого сезона.

Летом «Брентфорд» выкупит игрока и подпишет с ним 5-летний контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера по окончании сезона-2022/23 составит 24 миллиона евро.

В этом сезоне на счету форварда 12 матчей за «Фрайбург» во всех турнирах, 1 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.