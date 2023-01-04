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Сегодня, 17:58

«Челси» может перехватить Мудрика у «Арсенала». Директор «Шахтера» Срна прилетел в Лондон

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Шахтера» Мудрика
Руслан Минаев
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«Челси» может перехватить у «Арсенала» полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, директор «горняков» Дарио Срна уже прибыл в Лондон и посетит матч «синих» против «Манчестер Сити» 5 января. Впрочем, «Арсенал» продолжает переговоры с «Шахтером» — «канониры» остаются приоритетным вариантом для самого футболиста.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Также на его счету 3 гола и 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.

Дарио Срна
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
ФК Шахтер (Донецк)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
16
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 0 : 0
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 1 : 4
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 0 : 1
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 3 : 0
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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