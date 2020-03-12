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Брендан Роджерс: «В «Лестере» несколько игроков с симптомами коронавируса»

17:25
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о влиянии коронавируса на клуб и АПЛ.

— У нас несколько игроков с симптомами и признаками коронавируса, — приводит слова Роджерса официальный Twitter клуба. — Мы следовали процедурам и в качестве меры предосторожности держали их подальше от команды.

Здоровье населения является важным аспектом во всем этом. Работа в футболе — это способность ловко двигаться вместе с тем, что происходит. Мы должны продолжать свою работу и готовиться к матчам как обычно.

Игра — это футболисты и болельщики. Если чего-то из этого нет, то это уже совсем что-то другое.

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