Брендан Роджерс: «В «Лестере» несколько игроков с симптомами коронавируса»
17:25
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о влиянии коронавируса на клуб и АПЛ.
— У нас несколько игроков с симптомами и признаками коронавируса, — приводит слова Роджерса официальный Twitter клуба. — Мы следовали процедурам и в качестве меры предосторожности держали их подальше от команды.
Здоровье населения является важным аспектом во всем этом. Работа в футболе — это способность ловко двигаться вместе с тем, что происходит. Мы должны продолжать свою работу и готовиться к матчам как обычно.
Игра — это футболисты и болельщики. Если чего-то из этого нет, то это уже совсем что-то другое.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020