Брендан Роджерс: «В «Лестере» несколько игроков с симптомами коронавируса»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о влиянии коронавируса на клуб и АПЛ.

— У нас несколько игроков с симптомами и признаками коронавируса, — приводит слова Роджерса официальный Twitter клуба. — Мы следовали процедурам и в качестве меры предосторожности держали их подальше от команды.

Здоровье населения является важным аспектом во всем этом. Работа в футболе — это способность ловко двигаться вместе с тем, что происходит. Мы должны продолжать свою работу и готовиться к матчам как обычно.

Игра — это футболисты и болельщики. Если чего-то из этого нет, то это уже совсем что-то другое.