«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону»

«Брайтон» переиграл «Тоттенхэм» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

На 11-й минуте Джек Хиншелвуд открыл счет. В середине первого тайма Жоау Педру реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. После перерыва Первис Эступиньян довел счет до крупного. На 75-й минуте Жоау Педру оформил дубль. Гостям удалось в концовке забить два мяча — отличились Алехо Велис и Бен Дэвис.

«Тоттенхэм» с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Брайтон» идет на 8-й строчке — 30 очков.