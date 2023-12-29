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Сегодня, 00:32

«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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28 декабря. Брайтон — Тоттенхэм — 4:2.
Фото Reuters

«Брайтон» переиграл «Тоттенхэм» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

На 11-й минуте Джек Хиншелвуд открыл счет. В середине первого тайма Жоау Педру реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. После перерыва Первис Эступиньян довел счет до крупного. На 75-й минуте Жоау Педру оформил дубль. Гостям удалось в концовке забить два мяча — отличились Алехо Велис и Бен Дэвис.

«Тоттенхэм» с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Брайтон» идет на 8-й строчке — 30 очков.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
28 дек, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
4:2
Тоттенхэм Хотспур

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Арсенал» — «Вест Хэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео онлайн)

«Арсенал» дома проиграл «Вест Хэму»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 4
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 2 : 1
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 1 : 3
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 4 : 2
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 0 : 2
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 15 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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