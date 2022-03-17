«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии — 2:0. Игра прошла в Лондоне.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Диогу Жота открыл счет. После гола португальца на поле вышел Роберту Фирмину, которые спустя несколько минут увеличил преимущество «красных».

«Ливерпуль» остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на 4-й строчке.

Лидирует в таблице «Манчестер Сити», который набрал 70 очков и на одно очко опережает команду Юргена Клоппа.