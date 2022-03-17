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Сегодня, 01:05

«Ливерпуль» в Лондоне переиграл «Арсенал». До «Манчестер Сити» — 1 очко

«Ливерпуль» в Лондоне переиграл «Арсенал»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 марта. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:2.
Фото Reuters

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии — 2:0. Игра прошла в Лондоне.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Диогу Жота открыл счет. После гола португальца на поле вышел Роберту Фирмину, которые спустя несколько минут увеличил преимущество «красных».

«Ливерпуль» остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на 4-й строчке.

Лидирует в таблице «Манчестер Сити», который набрал 70 очков и на одно очко опережает команду Юргена Клоппа.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
16 мар, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
0:2
Ливерпуль
Голы
Диогу Жота, 54 (0:1), Роберту Фирмину, 62 (0:2)
Арсенал
Рамсдейл Тирни Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш Партей Сака (Пепе, 74) Эдегор (Смит-Роу, 67) Джака Ляказетт (Нкетиа, 80) Мартинелли
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Джонс, 90) Хендерсон Диас (Роберту Фирмину, 56) Мане Диогу Жота (Салах, 56)
Предупреждения
Роберту Фирмину 63’
Судьи
Марринер (Англия)

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
0
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«Тоттенхэм» на выезде переиграл «Брайтон»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 16 1 5
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