«Брайтон» продлил контракт с полузащитником Гроссом

«Брайтон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Паскалем Гроссом.

Срок нового соглашения с 31-летним немцем рассчитан до июня 2025 года.

Гросс выступает за «Брайтон» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гросс провел за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.