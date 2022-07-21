«Брайтон» попытается арендовать защитника «Арсенала» Тавареша

«Брайтон» интересуется защитником «Арсенала» Нуну Таварешем, сообщает O Jogo.

По информации источника, «чайки» хотят арендовать 22-летнего португальца. Сообщается, что «канониры» готовы отпустить игрока этим летом.

В прошлом сезоне Тавареш забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 28 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.