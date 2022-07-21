Роналду сделал пожертвование благотворительному фонду, помогающему людям с аутизмом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал пожертвование благотворительному фонду, помогающему людям с аутизмом, сообщает Manchester Evening News. 37-летний португалец поддержал фонд I Am из Манчестера.

«Это был очень добрый и щедрый поступок со стороны Криштиану, — рассказал глава фонда Manchester Evening News Хелен Боден. — Мы действительно ценим это. Наша организация, как семья, и, вероятно, наше дело нашло отклик у Роналду — человека, для которого семья важнее всего».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.