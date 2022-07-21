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Сегодня, 13:35

Роналду сделал пожертвование благотворительному фонду, помогающему людям с аутизмом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал пожертвование благотворительному фонду, помогающему людям с аутизмом, сообщает Manchester Evening News. 37-летний португалец поддержал фонд I Am из Манчестера.

«Это был очень добрый и щедрый поступок со стороны Криштиану, — рассказал глава фонда Manchester Evening News Хелен Боден. — Мы действительно ценим это. Наша организация, как семья, и, вероятно, наше дело нашло отклик у Роналду — человека, для которого семья важнее всего».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/ronaldo-charity-donation-man-united-24534186
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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