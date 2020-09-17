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«Брайтон» и «Бернли» одержали победы в Кубке лиги, «Вулверхэмптон» вылетел

17 сентября 2020, 23:36
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В Кубке английской лиги состоялись матчи 1/32 финала.

«Вулверхэмптон» на своем поле уступил «Стоук Сити» (0:1). «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» завершили основное время вничью (1:1), после чего в серии пенальти точнее оказались гости (5:4). «Брайтон» разгромил «Портсмут» (4:0).

Кубок английской лиги

1/32 финала

«Вулверхэмптон» — «Стоук Сити» — 0:1 (0:0)

Гол: Браун, 86.

«Вулверхэмптон»: Радди, Боли, Коади, Саисс, Бур (Хименес, 66), Винагре, Дендонкер (Поденсе, 77), Невеш, Витинья (Педру Нету, 60), Траоре, Силва.

Судья: Хупер (Англия).

17 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (0:1). Пенальти — 5:4

Голы: Макголдрик, 4 (0:1). Выдра, 67 (1:1).

«Бернли»: Поуп, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Данн, Брэйди, Уэствуд (Бенсон, 75), Браунхил, Родригес (Вуд, 82), Гвюдмундссон (Питерс, 15), Выдра.

«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингем, Ягелка, Робинсон, Лоу, Ампаду, Богл (Бэшем, 87), Норвуд, Берге, Осборн, Макголдрик (Шарп, 62), Берк (Макберни, 62).

Предупреждения: Ягелка, 68. Ампаду, 81.

Судья: Тирни (Англия).

17 сентября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Брайтон» — «Портсмут» — 4:0 (1:0)

Голы: Макаллистер, 38 (1:0). Джаханбахш, 54 (2:0). Бернарду, 57 (3:0). Дьекереш, 71 (4:0).

«Брайтон»: Стил, Фелтман (Робертс, 68), Берн, Бернарду, Гросс (Гваргис, 77), Преппер, Стивенс, Молумби, Макаллистер, Джаханбахш (Сандерс, 68), Дьекереш.

Предупреждение: Гросс, 37.

Судья: Донохью (Англия).

17 сентября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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