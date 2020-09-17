«Брайтон» и «Бернли» одержали победы в Кубке лиги, «Вулверхэмптон» вылетел
В Кубке английской лиги состоялись матчи 1/32 финала.
«Вулверхэмптон» на своем поле уступил «Стоук Сити» (0:1). «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» завершили основное время вничью (1:1), после чего в серии пенальти точнее оказались гости (5:4). «Брайтон» разгромил «Портсмут» (4:0).
Кубок английской лиги
1/32 финала
«Вулверхэмптон» — «Стоук Сити» — 0:1 (0:0)
Гол: Браун, 86.
«Вулверхэмптон»: Радди, Боли, Коади, Саисс, Бур (Хименес, 66), Винагре, Дендонкер (Поденсе, 77), Невеш, Витинья (Педру Нету, 60), Траоре, Силва.
Судья: Хупер (Англия).
17 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (0:1). Пенальти — 5:4
Голы: Макголдрик, 4 (0:1). Выдра, 67 (1:1).
«Бернли»: Поуп, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Данн, Брэйди, Уэствуд (Бенсон, 75), Браунхил, Родригес (Вуд, 82), Гвюдмундссон (Питерс, 15), Выдра.
«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингем, Ягелка, Робинсон, Лоу, Ампаду, Богл (Бэшем, 87), Норвуд, Берге, Осборн, Макголдрик (Шарп, 62), Берк (Макберни, 62).
Предупреждения: Ягелка, 68. Ампаду, 81.
Судья: Тирни (Англия).
17 сентября. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Брайтон» — «Портсмут» — 4:0 (1:0)
Голы: Макаллистер, 38 (1:0). Джаханбахш, 54 (2:0). Бернарду, 57 (3:0). Дьекереш, 71 (4:0).
«Брайтон»: Стил, Фелтман (Робертс, 68), Берн, Бернарду, Гросс (Гваргис, 77), Преппер, Стивенс, Молумби, Макаллистер, Джаханбахш (Сандерс, 68), Дьекереш.
Предупреждение: Гросс, 37.
Судья: Донохью (Англия).
17 сентября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».