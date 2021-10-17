Болельщики «Ньюкасла» в шутку нарядились в арабскую одежду на матче с «Тоттенхэмом»
Болельщики «Ньюкасла» шутят по поводу новых хозяев клуба.
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На матч восьмого тура АПЛ против «Тоттенхэма» они пришли в наряде, напоминающем арабскую одежду. Так они отреагировали на смену владельца клуба. Фотографии опубликованы в социальных сетях.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
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