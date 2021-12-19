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Болельщик «Лидса», оскорблявший игроков «Арсенала» на почве расизма, задержан полицией

11:10
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Болельщик «Лидса», который оскорблял игроков «Арсенала» во время матча (1:4) 18-го тура чемпионата Англии, был задержан полицией, сообщает Sky Sports.

По информации источника, расследование данного происшествия начато полицией Западного Йоркшира.

Напомним, в середине первого тайма игроки «Арсенала» обратились к резервному рефери, заявив о том, что подверглись оскорблениям на почве расизма со стороны болельщиков «Лидса».

АПЛ подтвердила факт обращения и намерена расследовать данное происшествие.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
18 дек, 20:30. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:4
Арсенал
Голы
Мартинелли, 16 (0:1), Мартинелли, 28 (0:2), Сака, 42 (0:3), Рафинья, 75 (1:3), Смит-Роу, 84 (1:4)
Лидс
Мелье Эйлинг Кох Даллас Драмех Форшоу Клих (Гринвуд, 78 ) Рафинья Робертс Харрисон (Маккэррон, 81 ) Гелхардт
Арсенал
Рамсдейл Тирни Уайт Габриэл Магальяйнс Томиясу (Седрик Суариш, 64) Партей Сака (Смит-Роу, 78) Эдегор (Нуну Тавареш, 85) Джака Ляказетт Мартинелли
Предупреждения
Гелхардт 52, Даллас 56, Кох 88  -  Джака 86
Судьи
Марринер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12499588/arrest-made-after-arsenal-bench-allegedly-racially-abused-by-leeds-fan-during-premier-league-match-at-elland-road

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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