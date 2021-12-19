Болельщик «Лидса», оскорблявший игроков «Арсенала» на почве расизма, задержан полицией
Болельщик «Лидса», который оскорблял игроков «Арсенала» во время матча (1:4) 18-го тура чемпионата Англии, был задержан полицией, сообщает Sky Sports.
По информации источника, расследование данного происшествия начато полицией Западного Йоркшира.
Напомним, в середине первого тайма игроки «Арсенала» обратились к резервному рефери, заявив о том, что подверглись оскорблениям на почве расизма со стороны болельщиков «Лидса».
АПЛ подтвердила факт обращения и намерена расследовать данное происшествие.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12499588/arrest-made-after-arsenal-bench-allegedly-racially-abused-by-leeds-fan-during-premier-league-match-at-elland-road
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