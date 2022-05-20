Болельщик «Эвертона» спровоцировал Виейра на агрессию и драку

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» (3:2) в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии. Победный гол на 85-й мниуте забил Доминик Кальверт-Льюин.

После победного гола на поле выбежали фанаты «Эвертона». Один из них подбежал к главному тренеру лондоской команды Патрику Виейра и стал показывать средний палец. Француз не выдержал и ударил провокатора.

Разойтись драке помешали другие болельщики, разнявшие поссорившихся.