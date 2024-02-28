«Ньюкасл» по пенальти обыграл «Блэкберн» в Кубке Англии

«Ньюкасл» выиграл у «Блэкберна» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Эвуд Парк» в Блэкберне.

На 71-й минуте форвард гостей Энтони Гордон открыл счет, однако почти сразу хозяева отыгрались — мяч забил Сэмми Шмодикс. В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее были гости, — 4:3.

Соперник «Ньюкасла» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.