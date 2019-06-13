Бывший главный тренер "Вест Хэма", "Локомотива" и сборной Хорватии Славен Билич возглавил "Вест Бромвич", информирует официальный Твиттер английской команды. Контракт с 50-летним специалистом рассчитан на два года.

"Вест Бромвич" в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионшипе.

– Я в восторге от возможности поработать в таком клубе. Руководство команды убедило меня, что есть долгосрочный проект. Они хотят, чтобы я помог "Вест Брому" стать лучше, – приводит слова Билича пресс-служба "Вест Бромвича".

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