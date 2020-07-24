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Bild: «Ливерпуль» еще не делал предложений по Тиагу Алькантаре, игрок выступит за «Баварию» в ЛЧ

13:36

«Ливерпуль» еще не делал предложений по полузащитнику «Баварии» Тиагу Алькантаре, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, английский клуб еще не договаривался с немецким по трансферу 29-летнего игрока. Сообщается, что испанец будет выступать за «Баварию» в заключительной части Лиги чемпионов-2019/20, которая пройдет в августе.

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.

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