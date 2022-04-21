«Бернли» победил «Саутгемптон» в чемпионате Англии

«Бернли» победил «Саутгемптон» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 2:0.

На 12-й минуте счет открыл защитник «Бернли» Коннор Робертс. Удвоил преимущество команды на 44-й минуте Натан Коллинз.

«Бернли» набрал 28 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Саутгемптона» 39 очков и 13-я позиция.