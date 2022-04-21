Криштиану Роналду показал семейное фото с новорожденной дочерью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальных сетях выложил семейное фото после рождения дочери.

«Джорджина и наша маленькая девочка наконец-то с нами. Хочу поблагодарить всех за добрые слова. Ваша поддержка очень для нас важна. Мы все почувствовали, с какой любовью и уважением вы относитесь к нашей семье», — написал португалец.

Ранее Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сообщили, что один из их новорожденных детей умер.

В октябре нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что они с Родригес ждут рождения близнецов. Позже стало известно, что пара ждет мальчика и девочку. 18 апреля они рассказали, что дочь благополучно родилась, а мальчик не выжил.