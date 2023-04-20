«Бернли» продаст Вегхорста после возвращения из «МЮ»

«Бернли» готов расстаться с форвардом Ваутом Вегхорстом, который на правах аренды выступает за «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Insider.

По информации источника, на игрока не рассчитывает главный тренер «Бернли» Венсан Компани. Ранее сообщалось, что Вегхорст может вернуться в «Бешикташ», за который выступал в первой части сезона.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел 22 матча за «Манчестер Юнайтед», забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.