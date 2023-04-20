«Тоттенхэм» готов продать Кейна за 99 миллионов евро

«Тоттенхэм» назначил цены за нападающего команды Гарри Кейна.

Как сообщает Daily Express, клуб потребует за 29-летнего игрока 88 миллионов фунтов стерлингов (99 миллионов евро) этим летом.

Согласно информации французских СМИ, руководство «ПСЖ» считает Кейна игроком, который сможет выиграть Лигу чемпионов с командой, его приобретение является приоритетом. Также после неудачного трансферного окна 2022 года клуб намерен преуспеть в летней закупке.

Контракт Кейна со «шпорами» истекает по завершении сезона-2023/24. Футболист играет в «Тоттенхэме» с января 2011 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Кейн участвовал в 31 матче, забил 23 гола и сделал 2 результативные передачи.