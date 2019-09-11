Бернд Лено: «В Лондоне есть только один клуб мирового значения»
11 сентября 2019, 23:58
Голкипер «Арсенала» Бернд Лено заявил, что в Лондоне есть только один клуб мирового значения.
— «Челси», «Тоттенхэм» и другие лондонские клуба не выдерживают сравнения с «канонирами», — рассказал Лено в интервью Sport Bild. — «Арсенал» — клуб мирового значения, клуб, с которым ассоциируется Лондон. «Арсенал» — единственный клуб Лондона, у которого есть множество поклонников в каждой стране, по всему миру. Неважно, где мы находимся, в США или Азии, мы всегда чувствуем любовь болельщиков.
После 4 туров чемпионата Англии «Арсенал» с 7 очками занимает 5-е место в таблице.