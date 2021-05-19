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Бергкамп включен в Зал славы АПЛ

16:48
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Бывший нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп включен в Зал славы АПЛ, сообщает пресс-служба турнира.

«Я горжусь, если люди говорят, что я был одним из первых легионеров, которые что-то добавили в английскую игру.

Премьер-лига определенно сделала меня лучше. С того момента, как я приехал в Англию, я воспринял английский менталитет и страсть к футболу, это подходило мне и моему стилю игры. Играя против хороших и сильных соперников, я постоянно совершенствовался и наслаждался каждой минутой», - приводит слова Бергкампа официальный сайт АПЛ.

Бергкамп выступал за «Арсенал» с 1995 по 2006 год. Он провел в чемпионате Англии 315 матчей, забил 87 голов и отдал 94 передачи. Трижды становился чемпионом страны.

Ранее в Зал Славы попали Фрэнк Лэмпард, Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.

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