«Тоттенхэм» потерпел поражение в домашнем матче с «Астон Виллой»

«Тоттенхэм» уступил «Астон Вилле» (1:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Автором победного гола стал Олли Уоткинс.

«Тоттенхэм» имеет 59 очков и на данный момент занимает шестое место. У «Астон Виллы» 52 очка и 10-я позиция.

В параллельном матче «Эвертон» дома обыграл «Вулверхэмптон» (1:0). Еще в одной встрече «Шеффилд Юнайтед» в гостях с минимальным счетом проиграл «Ньюкаслу» (0:1).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла» — 1:2 (1:2)

Голы: Бергвайн, 8 (1:0). Регилон, 20 — в свои ворота (1:1). Уоткинс, 39 (1:2).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Регилон, Танганга (Доэрти, 83), Хейбьерг, Уинкс (Ндомбеле, 74), Дайер, Алли, Сон Хын Мин, Кейн, Бергвайн (Бэйл, 72).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос, Конса, Грилиш (Дуглас Луис, 73), Макгинн, Накамба (Чуквуемека, 88), Траоре (Филоген-Бидас, 90+3), Эль-Гази, Уоткинс.

Предупреждения: Хейбьерг, 43. Макгинн, 90+1.

Судья: Поусон (Англия).

19 мая. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Эвертон» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:0 (0:0)

Гол: Ришарлисон, 48.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Дэйвис, 82), Динь, Кин, Мина, Годфри, Сигурдссон (Андре Гомеш, 86), Аллан, Дукуре (Холгейт, 90), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Радди, Боли (Дендонкер, 80), Коади, Семеду, Аит Нури, Килман, Жоау Моутинью (Витинья, 80), Невеш, Гиббс-Уайт (Виллиан Жозе, 68), Траоре, Силва.

Предупреждение: Семеду, 80.

Судья: Мэдли (Англия).

19 мая. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (1:0)

Гол: Уиллок, 45+4.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Ритчи, Крафт, Дамметт, Шелви, Альмирон, Уиллок (Кэрролл, 85), Сен-Максимен (Ш.Лонгстафф, 71), Мерфи, Жоэлинтон (Гэйл, 46).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Иган, Богл (Серики, 90+3), Флек, Норвуд, Осборн (Брюстер, 67), Макголдрик, Джеббисон.

Предупреждения: Норвуд, 24. Стивенс, 31.

Судья: Джоунс (Англия).

19 мая. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».