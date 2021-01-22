Бентеке не намерен покидать «Кристал Пэлас»
11:14
Нападающий Кристиан Бентеке не хочет покидать «Кристал Пэлас», сообщает Football Insider.
По информации источника, 30-летний бельгиец намерен составить конкуренцию новичку команды Жан-Филиппу Матета. Сообщается, что клуб предлагал Бентеке расторгнуть контракт досрочно, но игрок отказался.
В сезоне-2020/21 Бентеке провел 16 матчей за «Кристал Пэлас», на его счету 4 гола. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2021 года.
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