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Бентеке не намерен покидать «Кристал Пэлас»

11:14
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Нападающий Кристиан Бентеке не хочет покидать «Кристал Пэлас», сообщает Football Insider.

По информации источника, 30-летний бельгиец намерен составить конкуренцию новичку команды Жан-Филиппу Матета. Сообщается, что клуб предлагал Бентеке расторгнуть контракт досрочно, но игрок отказался.

В сезоне-2020/21 Бентеке провел 16 матчей за «Кристал Пэлас», на его счету 4 гола. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2021 года.

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