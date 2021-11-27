Бенитес заявил, что хочет работать с «Эвертоном» как можно дольше
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес заявил, что хочет продолжать свою работу в клубе как можно дольше.
«Я не хочу быть здесь всего три года, на которые рассчитан мой контракт. Я хочу оставаться как можно дольше. Хочется увидеть новый стадион клуба и постараться добиться успеха с «Эвертоном». Мы укрепляем наш состав и улучшаем клуб, не тратя денег, это требует определенных умений», — приводит The Guardian слова Бенитеса.
Бенитес возглавил «Эвертон» летом 2021 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками в 11 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/nov/26/rafael-benitez-believes-he-will-keep-shareholder-backing-at-everton
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