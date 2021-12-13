Бенитес высказался о своем будущем в «Эвертоне»
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес после поражения команды в матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:3) высказался о своем будущем.
«Я не жалуюсь на отсутствие приверженности и желания у моих подопечных. Иногда они выбирают неверные решения в той или иной ситуации. Будем пытаться не повторять тех же ошибок в будущем», — цитирует Бенитеса журналист Фабрицио Романо в Twitter.
«Пэлас» набрали 19 очков и занимают 12-е место. У «Эвертона» 18 очков и 14-я позиция.
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