«МЮ» намерен купить молодого игрока «Нанси»
«Манчестер Юнайтед» нацелился на 18-летнего полузащитника «Нанси» Варрена Бондо, Le10Sport.
Клуб намерен приобрести хавбека на правах свободного агента. Нынешний контракт футболиста истекает в 2022 году.
Отметим, за игроком также «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Милан».
В этом сезоне он участвовал в 12 матчах во всех турнирах, забив 1 гол.
«Нанси» по итогам минувшего сезона, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, занял 12-е место в турнирной таблице лиги 2.
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