Бенитес в ближайшие часы будет уволен из «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, об увольнении испанского специалиста будет объявлено в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что у Бенитеса возник конфликт с защитником Люкой Динем, из-за чего француз перешел в «Астон Виллу».

Бенитес возглавляет «Эвертон» с лета 2021 года. «Ириски» с 19 очками занимают 15-е место в турнирной таблице. В последнем матче команда уступила «Норвичу» — 1:2.