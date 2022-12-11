«Бенфика» готова продать нападающего Рамуша за 120 миллионов евро

«Бенфика» готова продать нападающего Гонсалу Рамуша за 120 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте 21-летнего игрока с португальским клубом, сообщает Manchester Evening News.

Ранее появлялась информация, что скауты «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за игроком сборной Португалии.

Действующий контракт форварда с «Бенфикой» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Рамуш в составе «Бенфики» провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и сделал 6 ассистов.